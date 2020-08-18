تخص شهر محرم.. إعداد خطة تعفير في بغداد

اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن اعداد خطة تعفير خاصة بشهر محرم.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتها في دائرة الوحدات الانتاجية والدوائر البلدية المختلفة اعدت خطة تعفير خاصة بشهر محرم الحرام". وأضاف أن "الخطة تتضمن تعفير مسارات سير الزائرين سيما التي تتجه نحو مدينة كربلاء المقدسة بالاضافة الى تعفير اماكن العبادة ومحيط المراقد الدينية والجوامع التي تقام فيها مراسم العزاء وبما يناسب الشهر الحرام وظروفه وطقوسه".

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