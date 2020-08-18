خلال 24 ساعة.. أكثر من 4 آلاف حالة شفاء من كورونا في السعودية

وذكرت الوزارة في بيان، ان "إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 301323"، مؤكدة أن "إجمالي حالات التعافي بلغ 272911 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3470 حالة".

وأضافت أن "عدد الحالات النشطة بلغ 24942 حالة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، من ضمنها 1716 حالة حرجة".

