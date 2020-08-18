أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، عن تسجيل 4526 حالة شفاء من كورونا، و1409 إصابات جديدة بالفيروس، و34 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان، ان "إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 301323"، مؤكدة أن "إجمالي حالات التعافي بلغ 272911 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3470 حالة".
وأضافت أن "عدد الحالات النشطة بلغ 24942 حالة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، من ضمنها 1716 حالة حرجة".
وأضافت أن "عدد الحالات النشطة بلغ 24942 حالة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، من ضمنها 1716 حالة حرجة".
كانت هذه تفاصيل خبر خلال 24 ساعة.. أكثر من 4 آلاف حالة شفاء من كورونا في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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