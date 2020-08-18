خبراء: واشنطن القادرة على إدارة الأزمات بالمنطقة.. ولا حل بدونها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال خبراء مصريون إن دور واشنطن ضروري وحتمي في قضايا المنطقة الحالية، وأنه لا حل نهائي في الأزمات المستعصية بالشرق الأوسط إلا ببصمة أمريكية.

وأضافوا لـ"الخليج 365"، أن الحديث حول أن الإدارة الأمريكية الحالية رفعت يدها عن المنطقة غير صحيح، مؤكدين أنها تتداخل مع قضايا المنطقة كطرف فاعل ومؤثر ضمن معادلات حل النزاعات والأزمات، لتحقيق مصالحها، وللحد من نفوذ أي قوة دولية أخرى.

كما أنها تقف حائط صد منيعا للجم التدخلات الإيرانية والتركية في شؤون العديد من الدول، وأن عقوباتها على الدولتين أوقفت توسيع نقاط نفوذهما بشكل كبير.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط العديد من الأزمات منذ ما عرف بالربيع العربي والاحتجاجات التي صاحبته في نهاية 2010، ما أدخل دول عديدة في دوامات الاحتراب الداخلي ومكن دول من بسط نفوذها وسيطرتها في ظل تنامي التنظيمات المتطرفة التي تتغذى على الخراب.

إضافة إلى القضية الفلسطينية التي توقفت مفاوضاتها منذ 2014 والتي كانت ترعاها واشنطن، قبل أن تلقي الإمارات حجرا في المياه الراكدة بتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل تمكنت خلالها من وقف بحور من الدماء عبر وقف خطط الضم لأجزاء من الضفة الغربية.

لا حل إلا ببصمة أمريكية

السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قال لـ"الخليج 365" إن الدور الأمريكي في المنطقة ضروري وحتمي في القضايا المطروحة على الساحة حاليا.

وأوضح أن الولايات المتحدة لها دور سياسي وعسكري كبير، ويكفي قواعدها العسكرية المتواجدة في العديد من دول المنطقة، مشيرا إلى أن هذا الدور القوي الحالي سيظل لفترة طويلة كعامل أساسي ومؤثر في قضايا المنطقة.

ونوه إلى التأثير الأمريكي الكبير في مسار العلاقات العربية الإسرائيلية، فضلا عن الأزمة الليبية واليمنية.

وشدد العرابي على أنه لا حل نهائي في أي أزمة بالمنطقة إلا ببصمات أمريكية، وسيظل هذا الحضور والتواجد رغم إعلانات سياسية من جانبهم برفع أيديهم عن المنطقة.

إجبار إسرائيل على الانخراط في عملية سياسية

وأكد الدبلوماسي المصري السابق أنه وفقا للواقع الحالي فإن أمريكا هى الدولة الوحيدة التي تستطيع إجبار إسرائيل على الانخراط في عملية سياسية سلمية بالمنطقة".

وأشار إلى أن معظم التحركات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط تستهدف الحد من نفوذ القوى الدولية الكبرى بالمنطقة.

غير أن العرابي قال إن أوراق اللعبة في المنطقة ليست كلها في يد أمريكا، فهناك الدور الروسي في سوريا، وأيضا الدور الأوروبي.

رقم واحد في معادلة الحل



واتفق معه الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (مصري/ حكومي)، عمرو الشوبكي، قائلا لـ"الخليج 365":" أمريكا بالتأكيد مازالت رقم واحد فى معادلات الحل والتسوية في الشرق الأوسط.

ونبه الشوبكي إلى أن "الولايات المتحدة تمتلك الجانب الرئيسي من أوراق اللعبة خاصة فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، والتسويات السلمية بشكل أكثر تحديدا".

وأضاف: "لأمريكا تأثير ودور قوي في الضغط على إسرائيل، لكن لابد أيضا أن يكون هناك تفاعلات وإرادة عربية محلية".

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ولفت إلى أنه لابد أن يكون هناك خطوات كالتي قام بها الرئيس الراحل أنور السادات (1970- 1981)، أو ما قامت به دولة الإمارات مؤخرا، ثم يأتي بعد ذلك الدور الأمريكي للتوصل إلى التسوية اللازمة والعادلة وإلزام إسرائيل بقبولها.

وفي انتصار للقضية الفلسطينية وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخميس، الاتفاق على إيقاف خطة الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي ثلاثي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تم الاتفاق خلاله أيضا على مباشرة العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل.

وتضمن الاتفاق بجانب إيقاف خطة الضم للأراضي الفلسطينية، مواصلة الإمارات وإسرائيل جهودهما للتوصل لحل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، والسماح لجميع المسلمين أن يأتوا لزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه.

مطلوب تسوية شاملة

وأعتبر أنه "في مسار التسويات السلمية، وملف العلاقات مع إسرائيل، فإن الدول التي لها موطأ قدم فى العالم العربي مثل روسيا لا تستطيع أن تنافس الولايات المتحدة".

وأوضح الخبير السياسي المصري أن هناك تراجعا وأزمة فيما اصطلح على تسميته بالنظام الإقليمي العربي، خاصة فى قضايا الصراع العربي الإسرائيلي، داعيا إلى محاولة التوصل إلى تسوية شاملة تتعلق بحل القضية الفلسطينية، وبناء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف عمليات الضم والاستيطان.

وبينما أكد أن أمريكا طرف فاعل ومؤثر للحل في أزمات المنطقة، قال الشوبكي إن واشنطن لا تمتلك 99% من أوراق اللعبة في الوقت الحالي، كما تحدث الرئيس الراحل محمد أنور السادات، قائلا : "أمريكا تعتبر اللاعب الأساسي، لكن أيضا روسيا والصين أصبحتا تزاحمان بقوة الولايات المتحدة".

دور رئيسي فى دفع عملية السلام

بدوره، قال الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (مصري/ حكومي)، أحمد قنديل، إن الدور الأمريكي رئيسي فى دفع عملية السلام منذ التوصل لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية واتفاقية كامب ديفيد، باعتبارها أكبر قوة عسكرية في العالم، وتمتعها بعلاقات تحالف وثيقة مع دول عديدة في المنطقة.

لكن قنديل أشار في الوقت ذاته إلى التراجع النسبي لهذا الدور مع مرور الوقت منذ قدوم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتراجع الأهمية النسبية للمنطقة من الناحية الاستراتيجية من وجهة نظر صانعي القرار فى واشنطن.

وحذر الخبير بمركز الأهرام من أن التراجع الامريكي سوف يشجع قوى الفوضى سواء تنظيمات إرهابية أو تركيا وإيران إلى زعزعة استقرار وأمن المنطقة.

ولفت إلى "محاولات من أطراف كالاتحاد الأوربي وروسيا والصين ستحاول ملء الفراغ، لكن لم تستقر المنطقة على توزانات واضحة لهذا القوى".

ورأى قنديل أن نجاح ترامب في الانتخابات الأمريكية التي ستجرى نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، ستدفعه إلى مزيد من الانخراط في قضايا المنطقة، واتخاذ مبادرات جريئة للتعامل مع الأزمات المستعصية.

الاتفاق خطوة في الاتجاه الصحيح

بدوره، أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، لـ"الخليج 365"، على أهمية الدور الأمريكي في التوصل لحلول لقضايا المنطقة.

وأشار إلى أن الكثيرين لم يصدقوا مقولة الرئيس الراحل محمد أنور السادات حينما قال إن أمريكا تمتلك 99 % من أوراق اللعبة في الشرق الأوسط.

ونبه إلى التأثير الأمريكي الكبير على إسرائيل من أجل الرضوخ لأي عملية تسوية سياسية عادلة، مؤكدا في هذا الصدد أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية خطوة فى الاتجاه الصحيح، خاصة مع المكاسب التي ستتحقق للقضية الفلسطينية بوقف تل أبيب ضم أراض من الضفة الغربية.

وقال بيومي إن "معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرئيل أضعفت من تأثير وقيمة الأخيرة لدى الولايات المتحدة، وبالتالي سارت الإمارات على نفس الخطى".