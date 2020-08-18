طحنون بن زايد يستقبل مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي

استقبل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني بالإمارات، الثلاثاء، يوسي كوهين مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يزور دولة الإمارات حاليا.



وبحسب وكالة أنباء الإمارات فإن الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان أشاد بالجهود المبذولة من يوسي كوهين والتي ساهمت في نجاح التوصل لمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.

وناقش الجانبان آفاق التعاون في المجالات الأمنية، وتبادلا وجهات النظر في التطورات الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الجهود التي تبذلها الدولتان لاحتواء فيروس كوفيد 19.

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وتطرقا في حديثهما إلى سبل دعم معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، والتي بموجبها تم وقف ضم الأراضي الفلسطينية، كما سيكون للمعاهدة دور في إحلال السلام في المنطقة، بالإضافة لفتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ومنذ الإعلان عن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، الخميس، توالت ردود الفعل الدولية المرحبة بالخطوة، التي وصفت بـ"الشجاعة"، وجددت الآمال في استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد جمود دام 6 سنوات.

وأشادت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والنمسا واليونان وكوسوفو وإيطاليا واليابان وبلجيكا وكندا والهند وكوريا الجنوبية، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس والعديد من الساسة والقادة والمسؤولين حول العالم بالاتفاق، واصفين إياه بأنه خطوة تاريخية تعزز من تحقيق فرص السلام في الشرق الأوسط.