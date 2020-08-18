ما علاقة قطر وتركيا بالصراع بين المليشيا المسلحة في ليبيا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

طرابلس - الخليج 365

شهدت طرابلس ومصراتة على مدار الأسابيع الماضية صراعاً بين مقاتلي الميليشيات المسلحة في ظل نزاع النفوذ، ومحاولة الحصول على أكثر امتيازات ممكنة.



وربط مراقبون بين الصراع بين الفصائل المسلحة في ليبيا ودور قطر وتركيا.

ففي محاولة لاستيعاب حالة التمرد بين الميليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق في ليبيا، خلص الاجتماع بين رئيس الحكومة الليبية فايز السراج ووزيري دفاع قطر وتركيا، خالد عطية وخلوصي آكار، إلى زيادة رواتب المقاتلين بنسبة 30%، بحسب ما أورده موقع "ليبيا ريفيو".

ووصل عطية وآكار إلى طرابلس أمس، لبحث مجالات التعاون العسكري والأمني، وبرامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية لحكومة الوفاق الوطني.

ونقلت تركيا أكثر من 17 ألف مقاتل، محسوبين على بعض الفصائل السورية الموالية لها إلى ليبيا، مقابل 2000 دولار راتب شهري، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وشهدت طرابلس ومصراتة على مدار الأسابيع الماضية صراعاً بين مقاتلي الميليشيات المسلحة في ظل نزاع النفوذ، ومحاولة الحصول على أكثر امتيازات ممكنة، ما مثل عبئاً إضافياً على حكومة الوفاق.

ولم يعد تجنيد المقاتلين السوريين للقتال في ليبيا بالإغراء ذاته، في ظل أنباء عن تأخر الرواتب أو عدم صرفها، واحتجاجات في صفوف المقاتلين، ما دفع بعض الفصائل السورية الموالية لتركيا إلى سجن بعض المجندين في صفوفها حين رفضوا القتال في ليبيا، بالإضافة إلى عمليات تمويه وخداع للمقاتلين، بإيهامهم أنهم ذاهبون في مهمة لحراسة منشآت قطرية، ثم يتم نقلهم للجبهة الليبية.

وفي محاولة للسيطرة على الأوضاع، طالب وكيل وزارة الدفاع صلاح الدين النمروش، من وزيري دفاع تركيا وقطر زيادة المخصصات المالية للمقاتلين.

ونقل الموقع الليبي عن مصادر، لم يسمها، أنّ المباحثات التي جرت بين السراج وعكار والعطية أسفرت عن اتفاق ثلاثي لزيادة الدعم العسكري لحكومة طرابلس. يُعتقد أنه بناءً على طلب النمروش تم الاتفاق على دفع زيادة بنسبة 30٪ في رواتب المقاتلين السوريين المرسلين من تركيا. يأتي ذلك وسط اضطرابات أخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بعدم دفع أنقرة الأموال لهؤلاء المقاتلين