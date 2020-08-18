شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يلمح لفض دور الانقعاد الخامس للبرلمان غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لمح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي غدا ًالأربعاء، بعد الانتهاء من كافة القضايا والتشريعات الهامة على جدول أعمال البرلمان، قائلاً: أمامنا 24 ساعة وننتهي من دور الانعقاد.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، في حديثة إلى أعضاء البرلمان: "إذا لم ننتهي من جدول الأعمال سنتأخر في فض دور الانعقاد".

جدير بالذكر، أن مجلس النواب وافق منذ قليل علي قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الاتفاق يُنشئ تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود، حينما كان ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة "A"و النقطة "E" وفقا للقانون الدولي.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه وفقا للاتفاقية يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط "A شرق" إلى E غرب"، وذلك وفقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق ملحق ١، والذي يعد جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق، ويعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بيت النقطة "A شرق" والنقطة "E غرب" ملزما ونهائيا.

وأضافت المذكرة أن خط تعيين الحدود يظهر على نحو ما ورد تحديده بالبند 3 على الخريطة البحرية المرفقة بالاتفاق ملحق 2، والذي يعد جزأ لا يتجزأ منه.

وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإنه وفقا للاتفاق يكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطة "A" في اتجاه الشرق والنقطة "E" في اتجاه الغرب بموجب اتفاق بين الطرفين وذلك في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الأخرى، على أن يقتصر التعديل على امتداد النقطة "A" في اتجاه الشرق وامتداد النقطة "E" في اتجاه الغرب.

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