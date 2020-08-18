بنك القاهرة يعلن فتح حسابات توفير مجانا للعملاء بمناسبة اليوم العالمي للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال المصري:

أعلن بنك القاهرة عن فتح حسابات جارية وتوفير للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى، منذ 9 أغسطس وحتى 25 أغسطس الجاري، وذلك بمناسبة يوم الشباب العالمي.

وبحسب بيان البنك، جاء ذلك في إطار مبادرة البنك المركزي للشمول المالي لجذب شريحة واسعة من العملاء وخاصة الشباب والمرأة المعيلة، وسيصدر مجانيا لبطاقة ميزة للخصم المباشر، وإصدار أي من بطاقات بنك القاهرة المدفوعة مقدماً مجانا.

وأكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، على أهمية "مبادرة الشمول المالى" فى تحويل ثقافة المصريين نحو التعاملات المصرفية، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي يتصدران إستراتيجية البنك كأحد أهداف التنمية المستدامة نحو تحقيق رؤية مصر 2030.

وشدد فايد حرص البنك على تحقيق توجهات البنك المركزى بدعم وتفعيل خطط الشمول المالى، من خلال طرح باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية.

وأبرز الخدمات هي الموبايل البنكي، والإنترنت البنكي للأفراد والشركات، ومحفظة الهاتف المحمول "قاهرة كاش"، وخدمة قبول المدفوعات عبر الهاتف المحمول من خلال رمز الإستجابة السريع QRcode كأول بنك يقدم هذه الخدمة بالسوق المصرفية المصرية، لدعم فئة كبيرة من التجار والأفراد.

ويطرح البنك للعملاء بطاقة ميزة للخصم المباشر والمدفوعة مقدمًا مما يساهم فى الحد من استخدام الكاش، بالإضافة إلي ميكنة التمويل متناهي الصغر.

وأضاف فايد، أن البنك أطلق بطاقة ميزة المدفوعة مقدماً "ميزة القاهرة PLUS "، بهدف تخفيف العبء على المواطنين في سداد مدفوعات المالية الحكومية والمرورية عن طريق مندوبى الشركة.

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كما تقدم ميزة العديد من المزايا فى عمليات التسوق الإلكتروني ودفع المشتريات بطريقة آمنة وسهلة، وإتاحة معاملات الشراء عبر الإنترنت على جميع أنواع بطاقات بنك القاهرة عن طريق خاصية الكود الآمن 3D Secure، وفقا لقول فايد.

كما أطلق بنك القاهرة حساب " بُــكرة " دعما لاستراتيجية الشمول المالي للمرأة والمصمم خصيصاً لتلبية الاحتياجات المصرفية للمرأة وتمكينها من ادارة شؤونها المالية عبر وسيلة آمنة للادخار تشمل الحلول والمزايا المصرفية.

وقال حازم حجازى نائب رئيس مجلس الإدارة البنك، أن خطة البنك تستهدف بصورة أساسية التوسع في الشمول المالي، وضم شرائح عملاء جديدة عبر عدة محاور.

وأضاف أن أهمهم هذه المحاور هي تطوير المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، والعمل على تحديثها باستمرار لسهولة الحصول على الخدمات بكفاءة عالية في وقت قصير، مع الإستمرار فى تطبيق إستراتيجية البنك التوسعية بافتتاح الفروع الجديدة ومنها افتتاح أول فرع رقمى للبنك ضمن منظومة قوامها الأساسي تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء، والاستفادة من التطورات المتلاحقة التى تشهدها الساحة المصرفية، وهو ما يعزز سعى البنك لتفعيل منظومة الشمول المالي.

وأشار حجازي، إلى أن مشاركة البنك فى المبادرة تأتي من خلال تقديم باقة متنوعة من العروض التشجيعية، والتى تستهدف جذب شريحة واسعة من العملاء وخاصة الشباب والمرأة المعيلة، من خلال فتح الحسابات الجارية والتوفير للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى، إلى جانب القيام بإصدار مجانى لبطاقة ميزة للخصم المباشر من بنك القاهرة، وإصدار أي من بطاقات بنك القاهرة المدفوعة مقدماً مجاناً.

وأضاف حجازي أنه فى إطار سياسات البنك لدعم الشمول المالى تم إطلاق حملة تعريفية لمنتجات وخدمات التجزئة المصرفية التى يطرحها البنك تحت شعار "هو قالك البنك منين" عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي لدى المتابعين للصفحة بأهمية ومزايا المنتجات والخدمات المصرفية التي يطرحها البنك وخاصة المنتجات الإلكترونية ومنها منتجات "البطاقات" ومحفظة "قاهرة كاش" للأفراد والتجار، وخدمات "الموبايل" و"الإنترنت البنكى".