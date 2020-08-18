البقية تأتي.. قصة إغلاق 300 مطعم لـ "بيتزا هت" في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت شيماء حفظي:

دفع إعلان شركة إن بي سي إنترناشيونال عن إفلاسها الشهر الماضي إلى إغلاق 300 فرع لمطاعم بيزا هت في أمريكا في حين ينتظر 927 فرعًا البيع خلال الفترة المقبلة.

وتمتلك شركة NPC""، أكبر توكيل للعلامة التجارة بيتزا هت في أمريكا، لكن تعرضها لمشكلات مالية أدى إلى إعلانها الإفلاس الشهر الماضي ودفعها للتخلي عن العلامة الشهيرة.

واتفقت شركة NPC"" مع شركةYum Brands المالكة للعلامة التجارية بيتزا هت على إغلاق 300 مطعم وبيع المطاعم المتبقية من إجمالي 1227 مطعمًا يقع ضمن امتياز NPC"" في 27 ولاية أمريكية.

ويبلغ عدد المطاعم الذي يحمل العلامة التجارية بيتزا هت نحو 6868 مطعمًا في الولايات المتحدة الأمريكية، يتركز أكثرها في ولاية تكساس بـ 814 مطعمًا بحسب بيانات الموقع الرسمي للشركة في أمريكا.

وتدير NPC"" التي تأسست في عام 1962، أيضًا ما يقرب من 400 مطعم من العلامة التجاري " Wendy".

لماذا أفلست NPC؟

في يوليو الماضي تقدمت ""NPC بطلب لإعلان إفلاسها، بعدما أصبحت مثقلة بالديون تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، في وقت تتراجع فيه مبيعاتها في الولايات المتحدة وسط منافسة لا هوادة فيها في المطاعم.

وبسبب أزمة الديون ونقص السيولة، تخلفت الشركة عن سداد حوالي 800 مليون دولار من الديون بعد أن اختارت تخطي مدفوعات القروض، وطلبت من المقرضين إتاحة الوقت للنظر في خيارات إعادة هيكلة الديون.

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وفي وقت سابق من العام تلقت شركة NPC قرضًا جديدًا بقيمة 35 مليون دولار لضخ أموال في الشركة وتحسين السيولة.

لكن عاصفة كاملة من عمليات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا، وعبء ديون ضخم بنحو مليار دولار، وارتفاع تكاليف العمالة والغذاء أدى إلى إفلاس الشركة.

وتواجه وكيل بيتزا هت، منافسة شرسة وسط ارتفاع تكاليف العمالة والطعام بينما تحاول الشركة أيضًا توسيع نطاق التوصيل والابتعاد عن المطاعم التقليدية عن طريق فتح مواقع تلبي احتياجات الزبائن.

ماذا عن بيتزا هت؟

لم تحدد شركة NPC المطاعم والتوقيتات المحددة للإغلاق حتى الآن لكنها قالت إن "الغالبية العظمى" من المواقع المتأثرة بها غرف طعام وليست مطاعم للطلب السريع.

وفي تصريحات سابقة، قال ديفيد جيبس، الرئيس التنفيذي لشركة Yum (المالك الرئيسي للعلامة التجارية بيتزا هت وكنتاكي) إن الشركة تعمل داخليا مع أصحاب امتيازات بيتزا هت لمساعدة العلامة التجارية على "النمو بقوة أكبر".

وقالت شركة Yum، في بيان أمس إن الاتفاقية مع شركة NPC توفر لها "المرونة لاستكشاف الخيارات لتحقيق نتيجة تعظيم القيمة، حيث أنها تسعى لوضع اللمسات الأخيرة على شروط إعادة الهيكلة المالية الشاملة".

وبحسب بيان لبيتزا هت أمس، فإن 300 مطعم الذين سيغلقون أداءهم ضعيف بشكل ملحوظ مقارنة ببقية مواقع بيتزا هت التابعة لشركة NPC.

وبحسب بيتزا هت فإنها ستساعد الموظفين في العثور على وظائف في مطاعم بيتزا هت القريبة.