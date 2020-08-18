محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقت لجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على سيدة تستغل الأطفال بأعمال التسول بمنطقة الهرم. رصدت المتابعة الأمنية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإحدى السيدات تستغل طفلان بمنطقة الهرم في أعمال التسول واستجداء المارة بصورة تسيئ للمظهر الحضاري للبلاد. Advertisements و تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة وبصحبتها طفلين لقيامها بأعمال التسول واستجداء المارة مستغلة في ذلك الطفلين. وبالفحص تبين قيام المتهمة بالتردد على مناطق العجوزة والدقي والهرم واستغلال الطفلين فى أعمال التسول، ولم تقدم أية أوراق تفيد صلتها بالطفلين. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية و إيداع الطفلين بأحد دور الرعاية للعرض على الجهات المختصة.

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كانت هذه تفاصيل خبر مقطع فيديو يوقع سيدة تستغل الأطفال بأعمال التسول في قبضة مباحث الهرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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