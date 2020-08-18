الشركة المنتجة للّقاح الصيني ضدّ كورونا تعلن موعد طرحه في السوق

قال ليو جينغ تشن، رئيس مجلس إدارة شركة Sinopharm Corporation الصينية، إنه سيتم طرح اللقاح المضاد لكوفيد-19، في السوق في نهاية ديسمبر، وذلك بعد أن ينال الموافقة والتصريح اللازمين.
وأضاف: "في 27 أفريل، بدأ معهد بكين لأبحاث الأدوية البيولوجية، بتنفيذ الاختبارات السريرية على اللقاح الخامل، وتم نشر نتائج المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية في 28 جوان، وبدأت الشركة بتنفيذ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الدولية في دولة الإمارات في 23 جوان. وبعد الانتهاء من المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الدولية، يصبح من الممكن الانتقال إلى مرحلة الموافقة على اللقاح الخامل، نتوقع أن يصبح من الممكن طرح اللقاح في السوق بحلول نهاية ديسمبر هذا العام".
وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أنه منذ 16 فبراير، بدأت الشركة في إجراء دراسات حول القدرة المناعية لهذا اللقاح عبر حقنه لسبعة أنواع من حيوانات الاختبار، بما في ذلك الجرذان البيضاء، والفئران، وخنازير غينيا، وقرود المكاك، والأرانب، وتم اختبار فعالية اللقاح. ثم تم اختبار اللقاح على مجموعة صغيرة من الناس، وبعد ذلك بدأت التجارب السريرية.
المصدر: نوفوستي
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