فرنسا/ ارتفاع عدد القتلى في صفوف النساء ضحايا العنف الزوجي بنسبة 20٪ في عام 2019

ارتفع عدد النساء اللواتي قتلن على يد أزواجهن أو الشريك السابق في 2019 ليبلغ 146 ضحية، بزيادة 25 ضحية مقارنة بالعام السابق، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية.

كما قُتل 27 رجلاً على يد زوجاتهم، أي 173 حالة وفاة إجمالاً (+ 16٪)، وفقًا للأرقام التي أعلنها المصدر نفسه، أمس الاثنين، أي بمعدل حالة وفاة كل يومين.

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وعادة ما تكون الضحية امرأة فرنسية الجنسية وتتراوح أعمار الضحايا بين 30 و49 عاما أو أكثر وعاطلة عن العمل.