السعودية تُسجل 1409 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت الصحة السعودية اليوم الثلاثاء، تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3470 حالة.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل
ولفتت الوزارة إلى تسجيل 4526 حالة شفاء جديدة، ليصلإجمالي المتعافين إلى 272 ألفا و911 شخصا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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