رابط تحديث رقم الهاتف في نظام نور السعودي لتسجيل الدخول على مدرستي

طلبت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، من جميع أولياء الأمور والطلاب بجانب المعلمين وقادة المدارس والمشرفين التربويين عبر حساب ابتسام الشهري المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم السعودية، بتحديث رقم الهاتف في "نظام نور"، حتى تصل رسالة تحديث الحساب على هاتفهم بشكل مبكر ويتم الدخول على منصة مدرستي.

وكتب الحساب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر":"حرصًا من وزارة التعليم على تزويد المستفيدين من منصة مدرستي بحساب الدخول على المنصة مبكرًا نأمل من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين التربويين تحديث رقم الجوال في نظام نور حتى تصل رسالة تحديث الحساب".

ونشرت الشهري رابط نظام نور والذي من خلاله يقوم المستفيدين من الدخول عليه وتحديث رقم الهاتف، ليتمكنوا من تسجيل الدخول لمنصة مدرستي، تلك المنصة التي ستكون الواجهة الرئيسية بين الطالب والمعلم.

ويمكن تحديث رقم الهاتف من خلال الضغط على الرابط التالي https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx

وشددت الوزارة على أهمية التحديث حتى يتمكن الطلاب من الدخول على الفصول الافتراضية التي تم إنشاؤها على تلك المنصة والتفاعل مع المدرسين في الأسابيع السبعة الأولي التي قررت فيها الوزارة أن تكون الدراسة عن بعد بدون حضور الطلاب لمقر مداسهم، حرصًا

على حياة الطلاب وذويهم بجانب المعلمين من العدوى والإصابة بـالمستجد "كوفيد-19".

كما لفتت وزارة التعليم السعودية بأنه يمكن للطلاب تسجيل الدخول على منصة مدرستي من خلال الخطوات التالية:

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الدخول على رابط منصة مدرستي من خلال الضغط هنا https://vschool.sa/.

القيام بإدخال اسم المستخدم ثم كلمة المرور.

كتابة رمز التحقق الموجود أمامك ثم تسجيل الدخول.

وحين يواجه المستفيد أي مشكله في عملية تسجيل الدخول على منصة مدرستي يمكنه الاتصال على رقم رعاية المستفيدين وهو 19996 لطلب الدعم الفني وحل مشكلة التواصل على الموقع.

كما أصدرت وزارة التعليم بيانًا صحفيًا يشمل مواعيد دخول الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، بجانب المعلمين على منصة مدرستي، وفي نفس السياق أعلنت المتحدثة بأسم وزارة التعليم السعودية عن أبرز محاور العام الدراسي الجديد 1442، والموضع بالصورة التالية: