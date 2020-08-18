رئيسا روسيا وفرنسا يبحثان الوضع في بيلاروسيا

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس فلاديمير بوتين، تحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وأضاف، أن الرئيسين الروسي والفرنسي، بحثا الوضع في بيلاروسيا.

وخلال الحديث مع ماكرون، أكد الرئيس بوتين، عدم جواز

التدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروسيا.

وتأتي هذه المكالمة بعد اتصال أجراه بوتين وميركل بمبادرة من الأخيرة تمحور حول الأوضاع في بيلاروسيا.

