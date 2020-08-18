الكويت تُسجل 643 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 3 حالات وفاة و643 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 502 حالة، وعدد الإصابات إلى 77 ألفًا و470 حالة.
قال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء-: "إن هذه الحالات ثبت إصابتها بفيروس كورونا جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، إضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى، حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعةأسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة".
وأضاف: "أن هناك 101 حالة تتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة، فضلًا عن إجراء 5306 مسحات مخبرية خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 568 ألفًا و440 مسحة".
ودعا مجددًا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدفاحتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيًا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.
وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت أمس الاثنين تسجيل حالة وفاة واحدة و622 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفيات إلى 502 حالة وعدد الإصابات إلى 76 ألفًا و827 حالة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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