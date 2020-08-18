المغرب: إحباط مُحاولة تهريب نحو طن ونصف حشيش بأكادير

أحبطت سلطات الأمن المغربية بمدينة (أكادير) جنوبي المغرب، عملية لتهريب طن و376 كيلوجراما من مخدر الحشيش، كانت مُحملة على متن شاحنة وسيارة خفيفة.
وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه بناءعلى معلومات دقيقة تمكنت عناصر الأمن من ضبط شخصين يبلغان من العمر 37 و39 سنة؛ وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وذلك بمدخل مدينة (أكادير) فور وصولهما على متن شاحنة وسيارة خفيفة، وبتفتيشيهما تم العثور على 34 حزمة من مخدر الحشيش، وزنت طنا و376 كيلوجراما، وتم التحفظ عليهما لحين انتهاء التحقيقات التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة.
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