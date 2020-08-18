شددت الإدارة العامة لمرور المملكة العربية السعودية، إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة على المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية والتي تجاوزت مدة بقائها في المملكة ستة أشهر من تاريخ دخولها .
وكانت المرور وعبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قد أكدعلى أصحاب المركبات التي تحمل لوحات تعريف غير سعودية تجاوزت مدة بقائها في المملكة ستة أشهر من تاريخ دخولها، لمراجعة إدارات المرور الرئيسة بالمناطق، وذلك خلال مدة أقصاها (ثلاثة) أشهر من تاريخ الإعلان الذي نشر في 2020/1/30 ؛ لمعالجة أوضاع مركباتهم، مع مراعاة التالي: -
1- إحضار المركبة التي تجاوزت مدة بقائها بالمملكة ستة أشهر من تاريخ دخولها، ووثيقة ملكيتها وتعبئة النماذج المطلوبة بجميع إدارات المرور الرئيسة بمناطق المملكة.
2 - تقديم براءة ذمة من المطالبات المالية لدى دولة التسجيل.
وأكدت أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة على المركبات المخالفة ومالكيها فور انتهاء المهلة المحددة لتصحيح مسارها.
كانت هذه تفاصيل خبر عقوبات علي أي مركبة تحمل لوحة غير سعودية لأكثر من 6 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.