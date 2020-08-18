سوريا: قتلى وجرحى بانفجار سيارة مُفخخة في ريف تل أبيض

قُتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وجرح آخرون في انفجار سيارة مُفخخة في ريف مدينة تل أبيض، ونقلت وزارة الإعلام السورية عن مصادر محلية أن الانفجار استهدف إحدى نقاط الفصائل الموالية لأنقرة في قرية العدوانية غربمدينة رأس العين في ريف الرقة الشمالي، وأدى إلى مقتل 3 من تلك الفصائل.
وأدى إلى مقتل 4 منهم، وأوضحت أن القتلى هم من أفراد الحاجز بينما كان عدد من المدنيين بين الجرحى.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار الذي هز المنطقة، استهدف حاجزًا تديره الفصائل الموالية لأنقرة،
شهدت المدينة في السابع من الشهر الماضي انفجار سيارة مفخخة أسفر عن قتلى وجرحى، وذلك بعد اشتباكات عنيفة بين فصيل السلطان مراد وفيلق الشام وأحرار الشرقية استخدمت فيها أسلحة ثقيلة.
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