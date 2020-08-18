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سوريا: قتلى وجرحى بانفجار سيارة مُفخخة في ريف تل أبيض

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 قُتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وجرح آخرون في انفجار سيارة مُفخخة في ريف مدينة تل أبيض، ونقلت وزارة الإعلام السورية عن مصادر محلية أن الانفجار استهدف إحدى نقاط الفصائل الموالية لأنقرة في قرية العدوانية غرب

مدينة رأس العين في ريف الرقة الشمالي، وأدى إلى مقتل 3 من تلك الفصائل.


 وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار الذي هز المنطقة، استهدف حاجزًا تديره الفصائل الموالية لأنقرة،

وأدى إلى مقتل 4 منهم، وأوضحت أن القتلى هم من أفراد الحاجز بينما كان عدد من المدنيين بين الجرحى.

 شهدت المدينة في السابع من الشهر الماضي انفجار سيارة مفخخة أسفر عن قتلى وجرحى، وذلك بعد اشتباكات عنيفة بين فصيل السلطان مراد وفيلق الشام وأحرار الشرقية استخدمت فيها أسلحة ثقيلة.

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