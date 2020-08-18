إيران: إجمالي وفيات كورونا يقترب من 20 ألفًا

أعلنت الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد يقترب من 348 ألف حالة، بعد تسجيل 2385 حالة إصابة جديدة.
صرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بارتفاع إجمالي عدد حالاتالوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 19 ألفًا و972 حالات، بعد تسجيل 168 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ولفتت إلى أن 3882 من المصابين فيوضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 300 ألف، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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