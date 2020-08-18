السنغال تُسجل 68 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12 ألفًا و315 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته الإذاعة السنغالية اليوم الثلاثاء/ - أنه تم إجراء

926 فحصًا، كما أن هناك 39 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالى عدد المتعافين إلى 7767 حالة.

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وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء

الفيروس بلغ 256 شخصًا، في حين يتابع 4281 مصابًا علاجهم في المستشفيات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.