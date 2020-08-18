السفارة في لبنان تنفي ما نسب إلى السفير السعودي بشأن المحكمة الدولية



ذكرت السفارة السعودية في بيروت، أنه إشارة إلى الخبر المنشور في أحد الصحف والمنسوب لسفير المملكة في لبنان وليد بخاري، بشأن المحكمة الدولية الخاصة بإغتيال الشهيد رفيق الحريري. تود السفارة أن توضح أن هذا الخبر عار عن الصحة، وأن السفير لم يتحدث للصحيفة التي لم تسعفها المهنية وأخلاقيات الصحافة في التدقيق بصحة الخبر قبل نشره، والمتمعن بمحتوى الخبر المفبرك سيفهم المغزى من نشره وأن المقصود فيه التشكيك بعدالة المحكمة الدولية، كما أن السفارة تحتفظ بحقها القانوني في هذا الشأن.

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