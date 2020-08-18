كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إطلاق نار قرب قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة المالية باماكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، بإطلاق نار قرب قاعدة عسكرية قريبة من العاصمة المالية باماكو.

وفي سياق آخر، كشف مسؤولين محليين، أن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 12 قرويًا في وسط مالي، بينما أجرى وسطاء غرب إفريقيا في العاصمة باماكو محادثات حول كيفية إنهاء موجة من الاحتجاجات ضد الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا.

وطالبت عدة احتجاجات جماهيرية منذ أوائل يونيو باستقالة كيتا، متهمة إياها، من بين أمور أخرى، بالفشل في قمع العنف من قبل الجماعات الجهادية والميليشيات العرقية التي قتلت مئات المدنيين هذا العام، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال علي دولو، عمدة بلدة مجاورة: "في الهجمات الأخيرة، استهدف مسلحون على دراجات نارية سبع قرى يقطنها مزارعو دوجون في منطقة موبتي".

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وأضاف لـ"رويترز": "من بين القتلى عشرة كانوا يزرعون حقولهم. هذا يعني أن الهجمات تهدف إلى منع الناس من الزراعة."

وقدر عمدة محلي آخر عدد القتلى النهائي بـ 13.

وفي باماكو، وصل الرئيس النيجيري السابق جودلاك جوناثان يوم الأربعاء، على رأس وفد من التكتل الإقليمي لغرب إفريقيا "إيكواس".