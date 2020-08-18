كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مطالب بالاكتفاء بمتابعة "TED الدولي" فقط بعد مبادرة قطر المشبوهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا حادًا على منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بسبب التمويل القطري للمنظمة وأدوراها المشبوهة.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي: “لم نكن ننتظر تقارير دولية تثبت علاقة المنظمة المشبوهة بجماعة الإخوان الإرهابية، فقد كانت الحقيقة واضحة منذ سنوات”.

وتحاول دولة قطر نشر أفكارها الإرهابية والمتطرفة بين أوساط العالم، حيث قامت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالشراكة مع مؤتمر تيد، بإطلاق مبادرة مشتركة لمدة عامين تحمل اسم (TED بالعربي).

Advertisements

وكانت هذه المبادرة، تهدف إلى تسليط الضوء عالميا على الأفكار العربية التي من شأنها أن تطور المفاهيم وتحدث تغييرا إيجابيا وتلهم الآخرين.

وحذر نشطاء من استخدام هذا الموقع، وناشدوا بمتابعة تيد الدولي فقط، حتى لا تواصل قطر أسلوبها غير المرغوب فيه ببث الشائعات والأفكار المتطرفة والمغلوطة.