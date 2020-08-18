أعلنت وفاء، خطيبة الفنان هاشم البسطاوي، فسخهما لخطوبتهما، بعد أيام قليلة من انتشار خبر ارتباطهما.
وشاركت وفاء، أمس الاثنين، على حسابها الخاص في أنستغرام، منشورا أكدت فيه أن خطوبتها من الفنان هاشم البسطاوي، التي انتشرت صورة منها، قبل أيام، قد فسخت، دون ذكر الأسباب.
وكما هو الحال مع خبر الارتباط، انتشر خبر فسخ الخطوبة بشكل كبير من خلال الصفحات المهتمة بأخبار الفنانين.
وسبق أن نشر هاشم البسطاوي منشورا، كتب فيه: “ليس هنالك أي شيء”، وذلك بعد أيام من انتشار صورة خطوبته، لتؤكد خطيبته أن خطوبتهما فسخت.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أيام من انتشار صورة الاحتفال.. هاشم البسطاوي يفسخ خطوبته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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