للمرة الثامنة.. تأجيل محاكمة الكويتي المتهم باغتصاب طفلة في مراكش والفرار نحو بلده

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، للمرة الثامنة محاكمة الكويتي المتهم باغتصاب فتاة قاصر عمرها 14 سنة والتغرير بها وهتك عرضها، ما نتج عنه افتضاض بكارتها، وقررت محكمة الإستئناف تأجيل القضية، الى جلسة 29 شتنبر المقبل.

وأوضحت الجمعية المغربية للحقوق الإنسان في بلاغ لها، توصل “اليوم24” بنسخة منه، أنها تتابع القضية وتتنصب كطرف مدني، وتخامرها شكوك أن القضية قد تكون تتعلق بالإتجار بالبشر وشبكة منظمة لخدمة الخليجيين في مثل هذه الملفات، خاصة أن الأفعال تمت في أماكن لم يتم الإستماع لأصحابها، علاوة على ما يروج من ممارسات خارج كل الأعراف والقيم التي صاحبت تنازل والدي الضحية.

ودعت الجمعية السلطة القضائية ومعها وزارة العد إلى تقديم طلب للدولة الكويتية لتسليم مواطنها لتتم محاكمته ببلادنا طبقا للاتفاقية القضائية الموقعة بين الطرفين، مع دعوة دولة الكويت إلى تسليم مواطنها للمغرب طبقا لمضمون المادة 04 من البرتكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن الإستغلال الجنسي للقاصرين.

وتشبتت الجمعية في بلاغها، بضرورة متابعة الكويتي حضوريا، خاصة أن هناك عدة تلميحات قد صدرت خلال تفجر القضية ومغادرته البلاد، تشير أن الكويت لن تسلم مواطنها، رغم الضمانة المكتوبة التي وضعها سفيرها لذى المحكمة الاستئناف بمراكش، والتي بني عليها قرار السراح المؤقت، تؤكد الجمعية.

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وهزت قضية المواطن الكويتي الرأي العام الوطني، بعدما تبين أنه متهم في القضية وغادر المغرب إثر قرار قضائي يقضي بمتابعته في حالة سراح.