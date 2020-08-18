بؤرة بني ملال تسجل 132 إصابة جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 824 حالة مؤكدة

أكدت التحاليل المخبرية، صباح اليوم الثلاثاء، والتي أجريت على عدد من الأشخاص، تسجيل 132 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في إقليم بني ملال، لترتفع الحصيلة إلى 824 حالة مؤكدة.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن التحاليل المخبرية أظهرت تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جهة بني ملال – خنيفرة من بينها 132 إصابة في بني ملال، إلى حدود العاشرة من صباح اليوم، من بينها 5 عناصر أمنية.
وأضافت المصادر ذاتها أنه تم تسجيل 13 حالة في إقليم خنيفرة، و7 حالات في الفقيه بن صالح، و6 حالات في أزيلال، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في جهة بني ملال – خنيفرة إلى 1467 حالة مؤكدة.
وتعمل السطات المحلية، الآن، على تنقيل المصابين إلى جناح كوفيد- 19، في المستشفى الجهوي في بني ملال مع العمل على حصر المخالطين للحالات المسجلة، فيما ارتفع إجمالي الحالات قيد العلاج في بني ملال إلى 671 حالة، وكذلك ارتفع عدد الحالات، التي تتلقى العلاج في إقليم ازيلال إلى 126 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء في الجهة 426 حالة.
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