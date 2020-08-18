عاجل.. تعديل وزاري بسلطنة عمان يشمل الخارجية

الثلاثاء 18 أغسطس 2020

أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، الثلاثاء، مرسومًا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، شمل تغيير وزير الخارجية يوسف بن علوي، من المنصب الذي يتولاه منذ 23 عاما، وتعيين بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي بدلا منه.



يأتي المرسوم ضمن ٢٨ مرسوما سلطانيا تتضمن إلغاء قوانين وإعادة هيكلة بعض الوزارات واستحداث أخرى.

وتعد تلك المراسيم، بمثابة إعادة هيكلة للكثير من مفاصل الدولة، كما تعد أكبر حزمة من المراسيم يصدرها السلطان العماني، منذ توليه مقاليد الحكم في 11 يناير/كانون ثاني الماضي.

وقضى المرسوم بتشكيل مجلس الوزراء برئاسة السطان هيثم بن طارق.

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وبموجب التشكيل الجديد، احتفط فهد بن محمود آل سعيد بمنصبه كنائب لرئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء.

كما احتفظ شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد بمنصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع.

فيما تم تغيير يوسف بن علوي من المنصب الذي يشغله منذ عام 1997، وتعيين بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي بدلا منه، بعد تغيير اسم الوزارة من الشؤون الخارجية إلى وزارة الخارجية.

كما شمل التعديل الوزاري تعيين ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزيرا للثقافة والرياضة والشباب، وخالد بن هلال البوسعيدي وزيرا لديوان البلاد السلطان، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيرا للمكتب السلطاني.

كما تضمن تعيين حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي وزيرا للداخلية، وسلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزير للمالية.