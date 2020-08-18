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البرازيل تبدأ المرحلة الثالثة لتجريب لقاح محتمل لكورونا

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وافقت هيئة الرقابة الصحية في البرازيل (أنفيزا) على بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح محتمل مضاد لفيروس المستجد، يحمل اسم "Ad.26COV.2S"، بحسبما أعلنت في بيان.

وأفادت وكالة "بلومبرج للأنباء بأن التجربة سوف تشمل ما يصل إلى 60 ألف متطوع في عدة مناطق، منهم سبعة آلاف في البرازيل.

وبدأت المرحلتان الأولى والثانية لتجريب اللقاح "Ad.26COV.2S" في في الولايات المتحدة وبلجيكا في يوليو الماضي.

يشار إلى أن هذه هي رابع تجربة تسمح بها أنفيزا للقاح محتمل مضاد لفيروس كورونا.

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