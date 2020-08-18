سعد الحريري: مهما كان الحكم في قضية والدي «فهو انتصار للعدالة»

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سعد الحريري:مهما كان الحكم في قضية والدى فهو "انتصار للعدالة"

قال سعد الحريري رئيس وزراء لبنان السابق معلقا على محكمة اغتيال والده "رفيق الحريري": مهما كان الحكم فهو انتصار للعدالة، وأن المحكمة الدولية أثبتت أنها غير مسيسة، وأثبتت أنها غير موظفة لاستهداف أي جهة.

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وأضاف سعد الحريري: المطلوب ممن يحمي القتلة تسليمهم للمحكمة ، وأن تتحمل مسؤولية سياسية ووطنية ، وانه ينبغي على الجميع التعاون لتجاوز هذه القضية التي نكبت لبنان.

ومن المقرر أن تصدر محكمة خاصة تابعة للأمم المتحدة، حكمها في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، وذلك بعد مرور 15 عاما على مقتله في انفجار.

وقتل 21 شخصا آخرين بجانب الحريري وجرح 226 شخصا في ذلك التفجير الانتحاري. وأثار الهجوم احتجاجات محلية ودولية وأطلق احتجاجات حاشدة في لبنان.