قادة سابقون يحذرون مجموعة العشرين من ضياع تعليم «جيل كورونا»

دعا العشرات من القادة السابقين وخبراء الصحة والعلماء اليوم الثلاثاء دول مجموعة العشرين إلى التعامل مع الأزمة التي يشهدها قطاع التعليم حول العالم لتجنب ضياع ملايين الأطفال من "جيل كورونا".

وحث القادة السابقون مجموعة العشرين على التحرك بصورة عاجلة للتعامل مع "حالة الطوارئ التعليمية العالمية" الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وكتبوا في رسالة مفتوحة: "مع وجود أكثر من مليار طفل خارج المدارس بسبب الإغلاق، فإن هناك الآن خطراً حقيقياً وواقعاً من أن الأزمة الصحية العامة ستخلق جيل كورونا فاقداً للتعليم وتضررت فرصه بشكل دائم".

ولفتوا إلى أن العديد من الأطفال الأكثر فقراً حول العالم "حرِموا من التعلم"، ومحرومون من الوصول إلى الإنترنت وفقدوا الفائدة الضرورية للوجبات المدرسية المجانية.

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ومن بين الموقعين الـ 275 رؤساء الوزراء البريطانيون السابقون جوردون براون وتوني بلير وجون ميجور. كما أن من بينهم الرئيس الألماني السابق هورست كولر، والأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون.

ولفتوا إلى أزمة ما يقدر بنحو 30 مليون من الأطفال الأكثر فقراً حول العالم ممن قد لا يعودون إلى الدراسة مجدداً أبداً، وفقاً لبيانات لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وكتبوا أن "العديد من هؤلاء الأطفال فتيات مراهقات يعتبرن الالتحاق بالدراسة الدفاع الأفضل ضد الزواج القسري والأمل الأفضل في حياة تزخر بالفرص".

وأشاروا إلى تقديرات للبنك الدولي بأن الإنفاق على التعليم في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل قد يتراجع بما يصل إلى 150 مليار دولار خلال العام المقبل.