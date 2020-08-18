شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في محاولة لارضاء الفصائل المسلحة.. تركيا وقطر توافقان على زيادة رواتب المرتزقة في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، بأن حكومة الوفاق غير المعتمدة، طالبت أثناء لقائها مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ونظيره القطري خالد العطية، أمس، بضرورة تعزيز الدعم العسكري الذي تقدمه تركيا وقطر لقواتها الأمنية

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وأكدت المصادر، أنه بناء على طلب وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش تم الاتفاق على دفع زيادة بنسبة 30٪ في رواتب المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا.

يأتي ذلك وسط اضطرابات أخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بعدم دفع أنقرة الأموال لهؤلاء المقاتلين، مما دفعن لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر فرقة الحمزات في سوريا.