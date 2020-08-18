شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة للبرلمان.. وإحالة تعديلات هيئة الشرطة للجنة الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أعمالها اليوم الثلاثاء، بإحالة عدد من مشروعات القوانين الهامة إلي اللجان النوعية سواء المقدمة من الحكومة أو النواب، وفي مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام هيئة الشرطة وذلك إلي لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان.

كما أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، بشأن استغلال المحاجر والملاحات فى الأراضى التى تقع فى دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واتفاقية الالتزام المرافقة له، وذلك إلي لجنة مشتركة من لجان الصناعة ومكاتب الشؤون الدستورية والإسكان والمرافق والإدارة المحلية.

كذلك أحال عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب ومنها مشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل وذلك إلي لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائب إيهاب السلاب وأكثر من 60 نائبا بتعديل بعض أحكام قانون في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك إلي لجنة مشترك من لجان الإسكان والخطة والإدارة المحلية.

Advertisements

وشهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الموافقة علي مضابط جلسات رقم 42، و47 وكذا 49.