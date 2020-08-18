بعد انتحار ابنه قبل 3 أشهر.. خمسيني يحاول الانتحار بقطع جهازه التناسلي في بني ملال

أقدم رجل في الخمسينات من عمره، ليلة أمس الاثنين، على قطع جهازه التناسلي بواسطة آلة حادة، وذلك في محاولة منه لوضع حد لحياته بهذه الطريقة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن شخصا يعاني أزمة نفسية بعد مصرع ابنه، في ماي الماضي، الذي انتحر لأسباب مجهولة، حاول هو الآخر وضع حد لحياته ببثر عضوه الذكري، ما تسبب له في نزيف حاد نقل على إثرها على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات في المستشفى الجهوي في بني ملال.

وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر لايزال يرقد في قسم العناية المركزة، بعد أن أجريت له عملية جراحية مع إحالته على طبيب نفسي قصد تتبع حالته النفسية.

وعرف مكان الحادث استنفار مختلف المصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقا في ظروف، وملابسات الواقعة، خصوصا أن الأسرة تعيش وضعا نفسيا صعبا، بعدما رمي ابنها العشريني بنفسه من الطابق الرابع.