اصطدام قوي بين بارسان جيرمان ولايبزيج في صراع السباق نحو نهائي دوري الأبطال

يلتقي فريقا باريس سان جيرمان الفرنسي، ولايبزيج الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة، التي ستجمعهما على ملعب “النور”، في العاصمة لشبونة، في نصف نهائي دوري أبطال أوربا.

وقد بلغ فريق العاصمة الفرنسية، الدور نصف نهائي لدوري أبطال أوربا، بعد تخطيه عقبة أتالانتا الإيطالي، بهدفين لهدف، في الدور ربع النهائي، بعد مباراة مثيرة، أما لايبزيج الألماني، فأطاح بأتلتيكو مدريد الإسباني في الدور ربع النهائي، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف

ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز، من أجل بلوغ المباراة النهائية لدوري الأبطال، للمرة الأولى في تاريخ الناديين، والاقتراب خطوة نحو حصد اللقب الأول للبطولة الأعرق في القارة العجوز.

وسينتظر الفائز من مواجهة الليلة، الفائز من مباراة بايرن ميونيخ الألماني، وأولمبيك ليون الفرنسي، في نصف النهائي الثاني لدوري الأبطال، والتي ستقامن غدا الأربعاء.