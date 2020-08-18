الفلسطيني عساف في ورطة بعد إقامة علاقات رسمية بين الإمارات وإسرائيل

وجد الفنان الفلسطيني، محمد عساف، نفسه في ورطة، بحسب جمهوره، بعد إعلان دولة الإمارات إقامة علاقات رسمية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بينما يشارك في حفل في دبي في 20 غشت الحالي.

وطالبت السكرتارية العامة المركزية لاتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني، عبر بيان لها، عساف بإعادة النظر في قرار المشاركة في حفل فني على مسرح دبي أوبرا.

البيان نفسه، دعا عساف إلى اتخاذ قرار ينسجم مع الموقف الفلسطيني الشعبي، وجاء فيه: “ندعو محمد عساف إلى إعادة النظر في المشاركة بالحفل، لكي يكون قراره منسجما مع الموقف الوطني السياسي، والشعبي الفلسطيني، الرافض للاتفاق الاسرائيلي الإماراتي، الذي أعلن عنه، والذي شكل طعنة في ظهر، وخاصرة الشعب الفلسطيني، وحقوقه الوطنية”.

ويوقع الفنانون عادة على عقود للحفلات، تضم شروطا جزائية يجد الفنان نفسه مقيدا بها في حالة إلغائه مشاركته، وهو ما يضع عساف في ورطة حقيقية.

ويستقر عساف في الإمارات، منذ بداية مساره الفني بعد مشاركته الناجحة في برنامج، “عرب ايدول”، وقد احتفل بزواجه فيها قبل مدة قصيرة.