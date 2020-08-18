الـ”CNOPS” :العلاجات المرتبطة بجائحة كورونا غير قابلة للتعويض

أفاد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بأن مصاريف خدمات التشخيص والعلاج، المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، سواء المتعلقة بالتحاليل البيولوجية، أو الفحوص بالأشعة، والتشخيص، والتتبع، والإقامة في المستشفى والأدوية، غير قابلة للتعويض من طرف الصندوق.

وأوضح الصندوق نفسه، في مذكرة، نشرها، أخيرا، أن جائحة “كوفيد 19” تصنف بمثابة قوة قاهرة، وفقا لمقتضيات الفصول 95 و268 و269 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

وأشار الصندوق إلى أن الجائحة تصنف، أيضا، ضمن الأمراض ذات الطابع الوبائي، المعفاة من التعويضات عن الخدمات المقدمة من طرف المستشفيات، والمصالح التابعة لوزارة الصحة، طبقا لقرار وزير الصحة رقم 05-2284، الصادر في 4 شوال 1426 (7 نونبر 2005).

واعتبر الصندوق، حسب المصدر ذاته أن المرض لا يدخل ضمن مكونات البرنامج الأولوي للصحة، الذي يعطي الحق في التعويض، وتحمل تكاليف العلاجات المرتبطة من طرف الهيآت المسيرة، وفقا لمقتضيات المادة 7 من القانون 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.