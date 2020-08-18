قلعة السراغنة.. الدرك يوقف شابا يشتبه في قتله ابن عمه وإحراق جثته داخل بيت مهجور

أوقفت مصالح الدرك الملكي في المركز الترابيي لعرارشة، في إقليم قلعة السراغنة، اليوم الثلاثاء، شخصا في العشرينات من عمره، يشتبه في تورطه في جريمة قتل بشعة داخل بيت مهجور في المنطقة.

وحسب مصادر محلية، فإن المعني بالأمر من أقارب الهالك “ابن عمه”، إذ يشتبه في تورطه في جريمة قتله، وإحراق جثته داخل بيت مهجور في دوار اولاد حشاد، التابع لجماعة اولاد اصبيح بقيادة اولاد زراد ضواحي قلعة السراغنة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الدوار المذكور اهتز، مساء أمس الاثنين، على وقع العثور على جثة شاب، يبلغ من العمر 27 سنة، مفحمة داخل بيت مهجور.

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وكانت مصالح الدرك الملكي قد استنفرت عناصرها، أمس، بعد العثور على جثة شاب لفظ أنفاسه الأخيرة في ظروف غامضة، متأثرا بحروق بليغة، حيث تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة.

ووضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، فيما أودعت جثة الهاك مستودع الأموات في المتسشفى الإقليمي في قلعة السراغنة قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، لتحديد أسباب الوفاة.