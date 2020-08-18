الفنان المغربي غاني مطلوب في مصر

تلقى الفنان، غاني قباج، عرضا من مصر، للمشاركة في بطولة فيلم جديد، وذلك بعد مشاركته في مسلسل رمضاني مصري بعنوان “اثنين في صندوق”.

وتوصل غاني بعرض من المخرج علي بدر خان، للمشاركة في فيلم مصري، يصور لاحقا، بعد تجربته الأولى خارج المغرب، من خلال المسلسل، الذي عرض على “إم بي سي 5”.

وينتظر غاني عودة الرحلات إلى طبيعتها، من أجل الانتقال إلى مصر، ومعرفة تفاصيل العمل، بغية إتمام الاتفاق.

وركز غاني، في الفترة الأخيرة، على التمثيل، الذي يزاوج بينه، والغناء، منذ بداية مساره، إذ يشارك في مسلسل مغربي يستأنف تصويره قريبا.