أمينوكس يصدر “موناليزا”- فيديو

أصدر الفنان الشاب أمينوكس، ليلة أمس الاثنين، عملا غنائيا جديدا، بعنوان “موناليزا”، من كلماته، وألحانه.

وأتاح أمينوكس أغنيته الجديدة على منصات الموسيقى، وموقع يوتوب، لكنه، هذه المرة، لم يصور كليبا خاصا بها، وإنما اعتمد على كتابة كلمات الأغنية في الفيديو المرافق لها.

وتعتبر أغنية موناليزا، ثاني عمل يصدره أمينوكس بعد الحجر الصحي، إذ سبق أن أطلق أغنية مشتركة مع مغني الراب “حليوة” بعنوان “ساندريلا”.

ويأمل أمينوكس في أن تحقق أغنيته الجديدة نجاحا يعوض ما لم يحققه عمله السابق “ساندريلا”.