مناورات عسكرية مشتركة لسلاح الجو الإسرائيلي والألماني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت مع بداية هذا الأسبوع تدريبات عسكرية جويّة في ألمانيا، لقوات الجو الإسرائيليّة في خطوة هي الأولى بين الدولتين، وجرى اليوم الثلاثاء، إحياء مراسيم ذكرى ضحايا المحرقة في معسكر داخاو النازي السابق.

وتجري طائرات حربية إسرائيلية وألمانية حتى 28 آب/ أغسطس تدريبات مشتركة سميت "بلو وينغز 2020" أو "الأجنحة الزرقاء"، وهي التدريبات الوحيدة التي تقوم بها إسرائيل في الخارج هذا العام بسبب وباء كوفيد-19.

وهذه المناورات المشتركة تشكّل "سابقة" بين الدولتين على الأراضي الألمانية، وفق القوات الجوية الألمانية التي تعرف باسم "لوفتوافه".

وقال ضابط إسرائيلي لوكالة "فرانس برس" إنه خلال السنوات الماضية، تقارب جيشا الدولتين "بشكل كبير"، مشيرًا خصوصًا إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريبات المشتركة في إسرائيل.

وأجرت القوات الجوية الألمانية تدريبات مشتركة في عام 2019 في صحراء النقب.

ويشارك الوفد الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في حفل لإحياء الذكرى أمام نصب تذكاري للضحايا في موقع المعسكر السابق بمشاركة وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب-كارينباور.

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وبالنسبة للجنرال الألماني إينغو غيرهارز "فإن المؤشر المؤثر على صداقتنا هو أننا وللمرة الأولى في تاريخنا، سنحلّق جنبًا إلى جنب مع القوات الجوية الإسرائيلية".

وأضاف "مهمتنا اليوم مكافحة معاداة السامية بأكبر قدر من الحزم". وكانت القوات المسلحة نفسها محط اتهام لانتماء بعض أعضائها منهم جنود نخبة، لمنظمات نازيين جددًا.

وأعلن الجيش الألماني أواخر حزيران/ يونيو حلًّا جزئيًا للقوات الخاصة بعد عدة أحداث بيّنت قربها من اليمين المتطرف.

وتنشر إسرائيل من أجل هذه المناورات المشتركة في قاعدة "نورفنايش" ست طائرات من نوع "أف-16" وطائرتي "بوينغ 707"، واثنتين من نوع "غولفستريم جي-550".

ويشارك الجيشان خصوصًا إلى جانب دول أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي، في مناورات ضمن إطار التدريب الدولي "ماغ دايز" الذي ينظم أربع مرات في العام.

وتجري القوات الجوية أيضًا العشرات من عمليات محاكاة معارك بين الطائرات، وعمليات جو-أرض، والتصدي لتهديدات من الأرض إلى الجو.