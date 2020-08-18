كريستيانو يطلب ضم مهاجم من البريمييرليغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، دعا أحد اللاعبين المميزين في الدوري الإنجليزي الممتاز للانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.
وبحسب ما نقلته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن رونالدو، هاتف المكسيكي راؤول خيمينيز، مهاجم وولفرهامبتون، وطلب منه تجاهل مانشستر يونايتد، والتوقيع مع اليوفي.
وأشارت إلى أن تحرك كريستيانو يأتي ضمن مهمة يعمل صاروخ ماديرا على إنجازها هذا الصيف باختيار شريكه في الهجوم خلال الموسم المقبل.
وأوضحت أنه من المرجح رحيل خيمينيز عن وولفرهامبتون بعد خروج الفريق من بطولة الدوري الأوروبي، وعدم المشاركة قاريًا في أي بطولة خلال الموسم المقبل.
وزعمت تقارير إسبانية مؤخرًا أن خيمينيز عرض نفسه على برشلونة، إلا أن أحد ممثلي اللاعب المكسيكي نفى الأمر تمامًا.
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