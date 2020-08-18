المحكمة الخاصة بلبنان: لا دليل على ضلوع قادة حزب الله باغتيال الحريري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن قاض في المحكمة الخاصة بلبنان اليوم، الثلاثاء، إنه لا يوجد دليل على أن قيادة حزب الله اللبناني، أو دليل مباشر على أن النظام السوري، لهما أي دور في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، بواسطة تفجير في بيروت، عام 2005.

وجاءت أقوال القاضي في جلسة عقدتها المحكمة الخاصة بلبنان للنطق بالحكم في قضية اتهام أربعة من أعضاء حزب الله بالتخطيط للهجوم الذي أودى بحياة الحريري و21 آخرين.

وقال القاضي ديفيد ري، قارئا ملخص قرار المحكمة الذي جاء في 2600 صفحة، إنه "ترى المحكمة أن سورية وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في اغتيال السيد الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر".

ولم يكن من المتوقع أن تحكم المحكمة على حزب الله أو سوريا، وإنما على عناصر حزب الله الأربعة الذين وردت أسماؤهم في القضية، إذ يمكن للمحكمة أن تتهم الأفراد فقط وليس الجماعات أو الدول.

لكن قاضية في المحكمة قالت إن المتهم الرئيسي في قضية اتهام أربعة أعضاء في حزب الله بالتخطيط لاغتيال الحريري كان عضوا في حزب الله واستخدم هاتفا محمولا يقول ممثلو الادعاء إنه كان محوريا في الهجوم.

وأضافت القاضية ميشلين بريدي، وهي تقرأ ملخصا للحكم الصادر في 2600 صفحة، أن المحكمة الخاصة بلبنان ”مطمئنة بدرجة لا تدع مجالا لشك منطقي“ إلى أن الأدلة تظهر أن سليم عياش استخدم الهاتف.

وقالت إنه "أكدت الأدلة أيضا أن السيد عياش كان ينتسب لحزب الله“. ويواجه عياش اتهامات بشن هجوم إرهابي وبالقتل واتهامات أخرى.

وتقرأ المحكمة نص الحكم، ولم يصدر القضاة بعد حكما بشأن إدانة عياش أو تبرئة ساحته.

Advertisements

‏‎وقالت المحكمة إن انتحاريا مجهول الهوية وليس أبو عدس هو من نفذ عملية اغتيال ‎الحريري. وأضافت أن مصطفى بدر الدين ليس العقل المدبر لعملية اغتيال الحريري وفق ما زُعم سابقا.

وأضافت المحكمة أنه استخدم في تنفيذ الاغتيال 2015 كيلوغراما من المتفجرات، وأنه"اعتمدنا على اتصالات الهواتف الخلوية للوصول إلى المتهمين".

وينسب للمتهمين الأربعة، وهم سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا، اتهامات عدة أبرزها "المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمدا، ومحاولة القتل عمدا".

وسيواجهون، إذا تمت إدانتهم، احتمال السجن المؤبد. ويُتلى حكم العقوبة في جلسة علنية منفصلة عن جلسة النطق بالحكم.

وتتهم المحكمة عياش (56 عاما)، الذي قالت إنه مسؤول عسكري في حزب الله، بقيادة الفريق المُنفّذ للعملية، في حين يحاكم كل من عنيسي (46 عاما) وصبرا (43 عاما) بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف يدّعي المسؤولية نيابة عن جماعة وهمية. ووُجهت لمرعي (54 عاما) اتهامات بالتورط في العملية.

وتنطق المحكمة بحكمها غيابيا بحق المتهمين الأربعة، بعد 13 عاما على تأسيسها بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة.

وحضر رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، جلسة النطق بالحكم التي عقدت في لايدشندام قرب لاهاي في هولندا.