صحيفة إماراتية: قرارنا بشأن معاهدة السلام مع إسرائيل سيادي ليس موجهاً إلى إيران

الثلاثاء 18 أغسطس 2020

كتبت صحيفة إماراتية، في الإمارات، النهج الدائم في «دار زايد»، النظر إلى المستقبل، وتسخير كل الإمكانات لبناء دولة تنافس أهم الدول في خدمة الإنسان أولاً، والبشرية عموماً ، أما في الدول الرجعية المشحونة بقصص الفرس والسلاطين، فالنظر إلى الماضي هو الأساس، لكن ليس للاستفادة من عبر التاريخ، وإنما للتقوقع داخل هذا التاريخ.



وتابعت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الثلاثاء نقول ونكرر، قرارنا بشأن معاهدة السلام مع إسرائيل، قرار سيادي ليس موجهاً إلى إيران، ولا نقبل التدخل به، ونرفض التهديد والوعيد سواء كان مبعثه التنمر أو القلق.. قراراتنا الاستراتيجية تحوليّة عنوانها المستقبل، والأيام ستظهر وقعها وتأثيرها في خريطة التنافسية العالمية والتقدم إلى الأمام.

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وأوضحت أن المعاهدة ترسم مساراً جديداً لإمكانات كبيرة في الاستثمار والسياحة والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة، للنهوض بالمنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي. وأولى البشائر مذكرة التعاون في مجال الأبحاث والتطوير لمكافحة جائحة كوفيد - 19.

وأضافت ننظر إلى المستقبل أبعد من السياسة التي حققنا فيها أيضاً اختراقاً بوقف إسرائيل مخطط ضم الأراضي الفلسطينية. ننظر إلى تطوير لقاح لفيروس «كورونا المستجد» لإنقاذ حياة الجميع بصرف النظر عن ديانتهم في جميع أنحاء المنطقة. ننظر إلى الفرص، وتعزيز الاستقرار، وزيادة التكامل الاقتصادي، والتنسيق الأمني، سعياً إلى حياة أفضل لشعوب المنطقة.

واختتمت افتتاحيتها بقولها : " باختصار.. في بلاد الأخوة الإنسانية، لا عودة إلى الوراء.. أما في بلاد الرجعية فـ «لا تعليق» ".