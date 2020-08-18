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شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يطلع على تدخلات البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا في مديريات حضرموت والان مع التفاصيل
الثلاثاء 18 أغسطس 2020
اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية باليمن اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم على التدخلات التي ينفذها البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا في المحافظة.
وتعرف المحافظ خلال لقائه مدير عام البرنامج بوزارة الصحة مدير محور حضرموت الدكتور ياسر عبدالله باهشم على تدخلات البرنامج في مجلات توزيع الناموسيات الشاملة التي جرى توزيعها اليوم بساحل حضرموت وستعقبها عملية التدشين بمديرات الوادي والصحراء.
واستعرض مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا التدخلات التي ينفذها البرنامج في المديريات الموبؤة من خلال حملات الرش بالمبيد ذو الأثر الباقي والحملات الضبابية بالإضافة الى حملات التوعية والتثقيف وازالة بؤر توالد البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك.
وأشاد المحافظ بالجهود التي يبذلها البرنامج في مكافحة هذه الأوبئة وتدخلاته في جميع مديريات المحافظة مؤكداً أهمية حملات الرش لحماية المواطنين جراء انتشار الحميات بسبب الأمطار التي شهدتها المحافظة مؤخراً.
حضر اللقاء وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي عوض باضاوي ونائب المدير العام لمكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت عوض يسلم باحنحن
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