شاهد.. البحسني يدشن الحملة الشاملة للمكافحة من الأمراض الناقلة بالمحافظة

الثلاثاء 18 أغسطس 2020

دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية باليمن اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، الحملة الشاملة للمكافحة من الأمراض الناقلة بالمحافظة .



وتشمل الحملة التي تستهدف مديريات ساحل ووادي حضرموت دعم المجتمعات المحلية بالناموسيات وتنفيذ حملات الرش بالأثر الباقي ومكافحة المستنقعات.

وفي هذا السياق دشن المحافظ اليوم حملة توزيع الناموسيات المشبعة بالمبيد التي تستهدف جميع مديريات ساحل حضرموت في مرحلتها الأولى وتعقبها مديريات الوادي والصحراء وينفذها البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بتمويل من الصندوق العالمي لمكافحة السل والإيدز والملاريا عبر منظمة الهجرة الدولية بإشراف مباشر من وزارة الصحة العامة والسكان ، حيث سيتم توزيع 221184 ناموسية تستهدف 442367 نسمة.

وفي ذات الوقت تدشن قيادات السلطات المحلية في المديريات المستهدفة توزيع الناموسيات التي ينفذها 300 عاملاً صحياً خلال 6 أيام.

وأشاد المحافظ بجهود البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا ودعم الصندوق العاليم لمكافحة السل والايدز والملاريا ومنظمة الهجرة الدولية واسهامهم الفاعل وتدخلاتهم في تنفيذ هذه الحملة لمكافحة من الامراض الناقلة ووقاية المجتمعات عقب المنخفض الجوي الأخير.

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مثمناً هذه التدخلات، ومؤكداً مساعدة السلطة المحلية لإنجاح تنفيذها في المديريات المستهدفة بساحل ووادي حضرموت.

وأوضح مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة ومدير محور حضرموت الدكتور ياسر عبدالله باهشم أن هذه الحملة ستعقبها حملة تدشين توزيع الناموسيات المشبعة بالمبيد بمديريات الوادي والصحراء.

مشيراً الى ان هذه الحملة تأتي استجابة طارئة عقب الأمطار الأخيرة التي تعرضت لها المحافظة ولمكافحة تكاثر البعوض الناقل لأوبية الملاريا وحمى الضنك.

حضر التدشين، وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، ونائب المدير العام لمكتب وزارة الصحة بساحل حضرموت عوض يسلم باحنحن.