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الاحتلال الاسرائيلي يعتقل شابين فلسطينيين شمال بيت لحم ويقصف مواقع في غزة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 18 أغسطس 2020

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، شابين فلسطينيين شمال بيت لحم.

 

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واعتقلت قوات الاحتلال ، أحمد جلال درويش من مخيم عايدة، وأيسر نواف القيسي من مخيم العزة، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

 

واستهدفت طائرات الاحتلال آلياتها العسكرية مواقع شمال بيت لاهيا، وأراض زراعية في وقت أطلقت فيه بحرية الاحتلال عدة قذائف في عرض بحر شمال غزة، دون أن يبلغ وقوع إصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

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