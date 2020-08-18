شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة لبنان: المتهمون باغتيال الحريري ينتمون لحزب الله والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 قالت المحكمة الخاصة بلبنان، والتى تنظر قضية اغتيال رفيق الحريري، إنها اعتمدت على بيانات الاتصالات للوصول إلى المتهمين باغتيال الحريري.

Advertisements وأضافت المحكمة الخاصة بلبنان، أنها اعتمدت على داتا الاتصالات للوصول إلى المتهمين باغتيال الحريري، مضيفة : "المتهمون ينتمون لحزب الله". وذكرت المحكمة أن اغتيال الحريري عملية {إرهابية} تم تنفيذها لأهداف سياسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محكمة لبنان: المتهمون باغتيال الحريري ينتمون لحزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.