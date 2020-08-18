شكرا لقرائتكم خبر عن 83418 إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عُمان والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة العمانية ،اليوم، وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في سلطنة إلى 83418 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية في بيان لها ، بأن عدد الوفيات بلغ 597 حالة، فيما وصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء الى 77977 حالة.

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