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شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 18 أغسطس 2020
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 15 فلسطينيا من أنحاء مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.
وذكر نادي الاسير الفلسطيني في بيان له، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن بيت لحم ونابلس واريحا وجنين وطولكرم وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت 15 مواطنا.
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