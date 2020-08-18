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شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري: تخفيض الحد الأدنى للقبول بكلية الطب للقوات المسلحة المصرية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 18 أغسطس 2020
خفَّضت كلية الطب للقوات المسلحة المصرية، اليوم الثلاثاء، الحد الأدنى للقبول بها ليكون 96% بدلاً من 97% وذلك لانتقاء أفضل العناصر طبقًا لمعايير القوات المسلحة.
وجاء في بيانها: أنه «حرصًا من القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة قاعدة الإختيار من الطلبة المتقدمين للإلتحاق بكلية الطب للقوات المسلحة، تم تخفيض الحد الأدنى للقبول بكلية الطب للقوات المسلحة ليكون 96% بدلاً من 97% وذلك لإنتقاء أفضل العناصر طبقًا لمعايير القوات المسلحة».
جاء ذلك حسبما نشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الثلاثاء.
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